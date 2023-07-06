6 июля, 11:24,
обновлено 6 июля, 11:34

НМТП направит на выплату дивидендов по итогам 2022 года 15,4 млрд рублей

Размер дивиденда на одну акцию составит 0,798 рубля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. НМТП направит на выплату дивидендов по итогам 2022 года 15,4 млрд рублей из расчета 0,798 рубля на одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании на официальном сайте раскрытия информации.

"Выплатить дивиденды по результатам 2022 года денежными средствами в размере 15 369 332 689 (пятнадцать миллиардов триста шестьдесят девять миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 20 копеек. <...> Определить размер дивиденда на одну акцию 0,798 рубля", - отмечается в сообщении.

Датой, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 12 июля 2023 года. 

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Россия
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