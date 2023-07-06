Руспродсоюз заявил, что не наблюдает роста цен на продукты питания из-за ослабления рубля

Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков отметил, что итоговая динамика цен на полке будет зависеть от длительности текущего тренда и от готовности торговых сетей вслед за производителями сдерживать или снижать свои наценки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Роста цен на продукты питания в России из-за ослабления курса рубля не наблюдается, сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

"На данный момент удорожания продукции из-за курса не наблюдается", - сказал он.

Востриков отметил, что напрямую курс влияет на стоимость продукции, ввозимой из-за рубежа, например, чая, кофе, импортных фруков и овощей. Кроме того, многие предприятия пищевой промышленности работают на импортном оборудовании и технике, используют импортное сырье, упаковочные материалы и пищевые ингредиенты.

"Рост курса безусловно вызывает рост издержек производителей за счет валютной составляющей, которая присутствует в разных категориях товаров. Производители продуктов питания сегодня, как и всегда, будут пытаться максимально сдерживать рост за счет собственных ресурсов", - подчеркнул он.

Итоговая динамика цен на полке будет зависеть от длительности текущего тренда и от готовности торговых сетей вслед за производителями сдерживать или снижать свои наценки, добавил Востриков.

В четверг курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 93 рубля.