Путин похвалил главу Ставропольского края за устойчивое развитие региона

Президент особо отметил рост сельского хозяйства

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин похвалил губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова за устойчивые основные показатели в регионе, особо отметив рост сельского хозяйства.

"Посмотрел, по основным показателям у вас все стабильно, устойчиво, промышленное производство растет", - сказал глава государства на встрече с губернатором. Владимиров поблагодарил Путина за поддержку.

"Я уже не говорю про сельское хозяйство, [оно] в разы выше, чем в среднем по России. У вас 36% рост за предыдущие два года", - заметил глава государства. Губернатор подтвердил. "Это очень солидно, очень значимо", - оценил президент.

Путин отметил и рост строительства в регионе, и тот факт, что аварийного жилья на Ставрополье меньше, чем в среднем по стране.