ЦБ может ужесточить макропруденциальные лимиты в случае ускорения кредитования

Как отметила директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова, в настоящее время лимиты регулятора воздействуют на ПДН выше 80%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Банк России в августе может рассмотреть повышение требований к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой и ужесточить макропруденциальные лимиты на четвертый квартал 2023 года в случае ускорения потребительского кредитования. Об этом журналистам сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Действительно, мы видим, что темпы роста кредитования превышают те, что мы опубликовали в последнем своем документе. Аннуализированные [годовые темпы роста] темпы соответствуют, скорее, уровню 20%. Но мы будем также смотреть, как подействуют наши меры. Одно ужесточение вступило уже с 1 июля - у нас более жесткие лимиты. С 1 сентября ужесточаются наши надбавки, плюс в августе мы будем принимать решения по поводу макропруденциальных лимитов на четвертый квартал. И здесь тоже, если мы будем видеть ускорение кредитования, то будем рассматривать дальнейшее ужесточение", - сказала она.

Данилова также пояснила, что в настоящее время лимиты Банка России воздействуют на ПДН выше 80%, но ПДН выше 50% - это тоже достаточно высокий показатель. ЦБ может рассмотреть корректировку самих лимитов и по возможности ужесточать их, отметила она.

"Смотрим разные факторы в совокупности, при лимитах для нас важно сохранение доступности. Поэтому мы очень внимательны были в начале года и начали с цифр, которые были близки к средним. Мы будем двигаться поэтапно, но стремиться к тому, чтобы у нас структура кредитования была более сбалансирована, потому что даже доля кредитов в 20% с ПДН выше 80% - все равно это много. При возможности будем ужесточать дальше", - заключила Данилова.

В мае Банк России решил ужесточить с третьего квартала 2023 года требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Согласно новым установленным лимитам, доля кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80% не должна превышать 20% от общего объема выдач потребкредитов банка (в первом квартале - 25%), и 30% в портфеле МФО. Доля выдач потребкредитов на срок свыше пяти лет также ограничена планкой 5% вместо 10%.