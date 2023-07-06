Торгпредство России в Нигерии откроют в 2023 году

В 2023 году российские торговые представительства открыли в Эфиопии, Филиппинах, Мексике и Мьянме

ВОЛГОГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Торговое представительство России в Нигерии будет открыто до конца 2023 года. Об этом в четверг сообщил торговый представитель РФ в Эфиопии Ярослав Тарасюк в ходе пленарного заседания "Новые реалии. Переориентация рынков: экспорт, импорт и логистика" с участием российских торгпредов в семи странах в Волгограде.

"Торгпредство России в Эфиопии возобновило свою работу в прошлом месяце. Еще начало работу [в 2023 году] торгпредство на Филиппинах, также в Мексике, Мьянме. И до конца года мы ожидаем открытие торгпредства в Нигерии. Это страны, которые имеют большой потенциал", - сказал он.

В четверг в Волгоградскую область с рабочей поездкой прибыли торговые представители России в семи странах - Армении, Таджикистане, Болгарии, Японии, Канаде, Эфиопии, Никарагуа. Они рассматривают вопросы развития внешнеэкономических связей с волгоградскими предприятиями. На пленарном заседании "Новые реалии. Переориентация рынков: экспорт, импорт и логистика" участники рассмотрели возможности современного международного рынка, в том числе в условиях санкций.