Глава Заполярья предложил создать местную торговую сеть для региональных производителей

Андрей Чибис пояснил, что локальные производители сталкиваются со сложностями, когда предлагают свою продукцию крупным сетевым магазинам

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Мурманские власти могут оказать содействие и софинансировать создание в Заполярье местной торговой сети для региональных производителей продуктов питания из локальных продуктов. Такое предложение высказал губернатор Андрей Чибис на встрече помощника президента РФ по экономическим вопросам Максима Орешкина с представителями бизнеса в Мурманске.

"Мы можем создать некую сеть магазинов с локальной продукцией, небольших магазинов, можно попробовать. Подумайте над этой идеей. Мы готовы выступить соинвестором, и как государство вложиться в качестве проектного финансирования", - сказал Чибис.

Он пояснил, что локальные производители сталкиваются со сложностями, когда предлагают свою продукцию крупным сетевым магазинам, а небольшая локальная сеть в Мурманской области помогла бы появиться на полках товарам из локальных продуктов в больших количествах. Причем интерес к таким магазинам будет не только у туристов, но и у местных жителей.

"У вас в Мурманской области есть очень классные бренды: шоколад, кофе, продукты. Все проекты развиваются и двигаются вперед, очень высокие темпы роста", - отметил Орешкин.