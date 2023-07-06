ЦБ заявил, что прибыль банков РФ может превысить рекордные показатели 2021 года

Тогда чистая прибыль российского банковского сектора составила 2,4 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Прибыль банковского сектора в 2023 году может превысить показатели рекордного 2021 года, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на Финансовом конгрессе ЦБ.

По итогам 2021 года чистая прибыль российского банковского сектора составила рекордные 2,4 трлн рублей.

"В целом мы видим, что банки сейчас устойчивые. Они показывают хороший финансовый результат и мы ожидаем, что в общем-то к концу этого года финансовый результат если не на уровне 2021 года, то, может быть, даже и лучше", - сказала он

В июне ЦБ РФ улучшил свой прогноз по прибыли банков на 2023 год. Тогда сообщалось, что российские кредитные организации в 2023 году могут заработать более 2 трлн рублей.