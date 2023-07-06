6 июля, 12:06,
обновлено 6 июля, 12:28

ЦБ заявил, что прибыль банков РФ может превысить рекордные показатели 2021 года

Артем Геодакян/ ТАСС
Здание Центробанка РФ
© Артем Геодакян/ ТАСС

Тогда чистая прибыль российского банковского сектора составила 2,4 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Прибыль банковского сектора в 2023 году может превысить показатели рекордного 2021 года, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на Финансовом конгрессе ЦБ.

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По итогам 2021 года чистая прибыль российского банковского сектора составила рекордные 2,4 трлн рублей.

"В целом мы видим, что банки сейчас устойчивые. Они показывают хороший финансовый результат и мы ожидаем, что в общем-то к концу этого года финансовый результат если не на уровне 2021 года, то, может быть, даже и лучше", - сказала он

В июне ЦБ РФ улучшил свой прогноз по прибыли банков на 2023 год. Тогда сообщалось, что российские кредитные организации в 2023 году могут заработать более 2 трлн рублей. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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