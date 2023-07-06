"Лукойл" и "ЕвроХим" вложат 400 млрд в проекты на Ставрополье

Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что "Лукойл" планирует создание в Буденновске завода по производству карбамидов и сложных удобрений мощностью 1,5 млн тонн, "ЕвроХим" намерен расширить аммиачное производство

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Компании "Лукойл" и "ЕвроХим" вложат порядка 400 млрд рублей в реализацию проектов на территории Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в четверг во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

"Еще один драйвер - это, конечно, химическая промышленность. Это "ЕвроХим" и "Лукойл". <…> В целом они вдвоем вкладываются уже сегодня порядка 400 млрд рублей. Каждый проект они рассчитывают по 200 млрд", - говорится в сообщении.

Владимиров сообщил, что "Лукойл" планирует создание в Буденновске завода по производству карбамидов и сложных удобрений мощностью 1,5 млн тонн. "ЕвроХим" намерен расширить аммиачное производство.