В Калужской области опровергли перепрофилирование бывшего Volkswagen в мебельный завод

По данным компании AGR Automotive Group, предприятие продолжает работу над возобновлением автомобильного производства

КАЛУГА, 6 июля. /ТАСС/. В Калужской области опровергли информацию о привлечении бывших сотрудников автозавода Volkswagen к непрофильной деятельности, а также о перепрофилировании предприятия в мебельный завод. Об этом в четверг сообщил заместитель губернатора региона Владимир Попов в Telegram-канале со ссылкой на нового собственника завода.

"В социальных сетях сегодня активно распространяется информация о привлечении бывших сотрудников автозавода Volkswagen к непрофильной деятельности и из этого делается вывод о том, что, якобы, автопроизводство перепрофилируется чуть ли не под мебельное производство. Запросили комментарий у собственника предприятия. Размещаемую в соцсетях информацию они опровергли", - написал Попов.

Компания AGR Automotive Group в письме правительству региона заверила, что достигла первых договоренностей с потенциальными технологическими партнерами, о которых официально объявит в ближайшее время. "AGR Automotive Group продолжает активную работу над возобновлением автомобильного производства на площадке в Калуге. До перезапуска завода, который является для компании безусловным приоритетом, AGR Automotive Group реализует разного рода активности для сохранения рабочих мест и поддержания работоспособности площадки. Это, в том числе, использование универсальных объектов, расположенных на территории завода, для новых целей, не препятствующих возобновлению ключевой для завода деятельности", - говорится в письме компании.

Компания уточнила, что собственный таможенный пост и логистическая инфраструктура могут использоваться для профильной деятельности для внешних партнеров, при этом эта деятельность не препятствует интересам скорейшего перезапуска автомобильного производства, а, наоборот, сохранит загрузку данных объектов и персонала. С целью поддержания квалификации и профессиональных навыков сотрудников, находящихся в простое, проводятся специальные мероприятия, в рамках которых они могут ознакомиться с предложениями временного трудоустройства на других производственных площадках с сохранением за ними рабочего места на заводе в Калуге.

В конце июня компания заявила, что "Фольксваген груп рус" продолжит работу в России под названием ООО "АГР" (AGR Automotive Group). За переименованием компании последует ребрендинг, который коснется фирменного корпоративного стиля, визуальной идентификации, а также дилерской сети. "АГР" продолжит продажу автомобилей и запчастей.