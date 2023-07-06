Как заявили в кредитной организации, для этого есть форматы более простые, чем дочерние банки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Сбер планирует продолжить развивать международный бизнес, но не через дочерние банки. Об этом на площадке Финансового конгресса Банка России заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Будет ли у Сбера международный бизнес? Да, будет. И сейчас он активно развивается. Будут ли это дочерние банки? Нет, не будут. Потому что это оказалось очень тяжелым, сложным и ненужным на самом деле видом работы на международных рынках. Есть форматы гораздо более простые, гораздо более легкие", - сказал он.

Комментируя планы по развитию сегмента электронной коммерции, Ведяхин отметил, что банк сосредоточится на секторах, где он уже присутствует.

Ранее Ведяхин отмечал, что Сбер в сложившейся экономической ситуации видит перспективы в выходе своей активности в сфере инновационных финансовых технологий в том числе за пределы России.