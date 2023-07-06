Эксперт: банковский рынок в РФ через 5-10 лет консолидируется до 50 банковских групп

По словам председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, будущее за универсальными банками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. На российском финансовом рынке в ближайшие годы будет происходить консолидация, останется не более 50 банковских групп, но количество банковских лицензий останется достаточно высоким. Такой прогноз сделал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев в ходе сессии Финансового конгресса Банка России.

"Нам, наверное, нужно оперировать не термином количества банков и лицензий, а термином "банковские группы". Их количество будет снижаться, будет происходить консолидация внутри. Я бы сказал, наверное, что будет не более 50 банковских групп. При этом будет оставаться достаточно большое количество банков и лицензий", - сказал он.

Гусев также отметил, что будущее за универсальными банками. Большое количество банков, которые раньше не занимались розницей, вынуждены были пойти по этому пути, а розничные банки, которые сейчас себя не видят себя в корпоративном бизнесе, вскоре там окажутся. По мнению банкира, возможность распределить капитал, ликвидность в тот или иной сегмент в зависимости от цикла при наличии всего комплекса сегментов банковской модели, дает банкам очень большой заработок. Поэтому "загонять" банки в какой-то один сегмент, например, в розницу, будет невыгодно акционерам.

"Последнее, что я здесь хотел бы отметить - у нас были и есть истории успешных монолайнеров розничных. Мы сами, например, еще 15 лет назад видели себя розничным банком. Но некоторые такие истории становились розничными еще и потому, что было ожидание, что эта бизнес-модель дает абсолютно другой мультипликатор на фондовом рынке. Она по-другому продаваема. Сегодня, когда мы, скажем так, от цели капитализации в каком-то смысле отошли, первой у нас все-таки выходит эффективность, возврат на капитал, а это, соответственно, возможность выбирать сегмент в каждый момент времени и зарабатывать больше прибыли", - добавил Гусев.