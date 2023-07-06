СМИ: компании Украины строят на Дунае терминалы на случай прекращения зерновой сделки

Ukrainian Shipping Magazine полагает, что Россия может уже в июле выйти из соглашений о транспортировке украинского зерна по Черному морю

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Украинские компании ведут строительство новых терминалов для перевалки зерна на Дунае, рассматриваемом местными властями и бизнесом в качестве альтернативного маршрута на случай прекращения черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщило издание Ukrainian Shipping Magazine.

Оно приводит слова замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрия Васькова о том, что на украинском побережье Дуная планируется создать 12 новых терминалов, некоторые из которых уже построены.

Ukrainian Shipping Magazine отмечает, что многие участники рынка на Украине создают на Дунае логистическую инфраструктуру из-за недостаточных мощностей для хранения и экспорта зерна. В частности, компания "Нибулон" строит новый терминал в Измаиле, агрохолдинг "Кернел" приобрел в порту Рени речной терминал "Дунай пром агро". Развивают инфраструктуру на Дунае также компании "Украинское дунайское пароходство", "Аскет-шиппинг", Danube Logistics Group.

В мае порты Дунайского региона обработали более 3 млн тонн грузов, что является рекордом. В 2023 году Украина планирует обработать не менее 20 млн тонн грузов через Дунай. На данный момент расположенные на Дунае порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск задействовали почти все мощности для перевалки грузов. В связи с этим украинские власти планируют провести модернизацию и обновление инфраструктуры портов. Потребность в инвестициях для украинских портов на Дунае составляет не менее $120 млн, передает Ukrainian Shipping Magazine.

Издание полагает, что Россия может уже в июле выйти из соглашений о транспортировке украинского зерна по Черному морю. Кроме того, пять стран ЕС (Польша, Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия) запретили импорт украинской аграрной продукции. Альтернативой в случае прекращения зерновой сделки являются речные перевозки по Дунаю, считает Ukrainian Shipping Magazine. Издание сообщает, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел недавно заседание координационного совета по логистике в сельском хозяйстве для обсуждения вопроса о развитии дунайского маршрута как альтернативы черноморскому.

О зерновой сделке

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений из украинских портов на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре 2022 года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.