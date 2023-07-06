Власти Грузии объявили аукцион по внедрению интернета 5G

Это будет аукцион на 24 лота

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Национальная комиссия коммуникаций Грузии объявила аукцион по внедрению в республике интернета стандарта 5G. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"Для внедрения интернета пятого поколения объявлен аукцион на 24 лота. На аукцион по внедрению интернета пятого поколения запланирован вынос полос диапазонов с частотами в 700, 3,4 тыс. - 3,7 тыс. и 2,6 тыс. мегагерц. Дополнительно также запланирован вынос полос диапазонов 800 и 1,8 тыс. мегагерц", - говорится в сообщении.

Прием заявок для соискателей лицензий будет открыт с 09:00 (08:00 мск) 12 июля и завершится в 17:00 (16:00 мск) 28 июля, добавили в комиссии.

Власти Грузии изначально планировали начать внедрение интернета стандарта 5G с 2020 года, однако процесс по непонятным причинам затянулся.

5G - новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что масштабная коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в тестовых зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 4K (Ultra HD).