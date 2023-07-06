СМИ: парламент Болгарии одобрил переговоры с Киевом о продаже реакторов с АЭС "Белене"

Сумма сделки должна покрывать ранее понесенные Софией расходы в размере около €600 млн

СОФИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в четверг большинством голосов приняли решение поручить министерству энергетики вести с украинской стороной переговоры о продаже реакторов для АЭС "Белене" российского производства. Сумма сделки должна покрывать ранее понесенные Софией расходы в размере 1,2 млрд болгарских левов (около €600 млн), сообщила газета "24 часа".

Как отмечает издание, в поддержку продажи Киеву российских реакторов высказались 155 депутатов. Против выступили фракции оппозиционных Болгарской социалистической партии (БСП) и партии "Возрождение", суммарно насчитывающие 73 депутатских мандата.

Ранее представители правящей коалиции в лице партий "Граждане за европейское развитие Болгарии", "Союз демократических сил" (ГЕРБ - СДС), блока "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), а также поддержавшего их Движения за права и свободы предложили продать украинским властям российское оборудование с недостроенной АЭС "Белене": два реактора, четыре парогенератора и четыре циркуляционных насоса. Оно не может использоваться для завершения проекта строительства АЭС "Белене" из-за невозможности допуска российских специалистов в условиях санкций. Болгарское правящее большинство намерено использовать вырученные средства для расчета с американской компанией Westinghouse за работы по возведению новых реакторов на действующей АЭС "Козлодуй".

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Болгарии с визитом по приглашению правительства республики. Изначально власти страны не подтверждали и не опровергали сведения о его прибытии по соображениям безопасности, а министр обороны Болгарии Тодор Тагарев допускал отмену визита из-за утечки информации в прессу. В Софии официально подтвердили приезд украинского лидера лишь утром в четверг. Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов назвал приезд Зеленского в Софию попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт.