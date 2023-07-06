Импорт японских автомобилей в Россию по итогам 2023 года может достигнуть $2 млрд

Торговый представитель РФ в Японии Петр Павленко отметил, что "три японских депрессивных региона живут за счет торговли запчастями и автомобилями с Россией"

ВОЛГОГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Общая сумма импортируемых Россией из Японии подержанных автомобилей в 2023 году достигнет около $2 млрд. Об этом в четверг сообщил торговый представитель РФ в Японии Петр Павленко в ходе пленарного заседания "Новые реалии. Переориентация рынков: экспорт, импорт и логистика" с участием российских торгпредов в семи странах в Волгограде.

"Резко вырос импорт России из Японии, в первую очередь подержанных автомобилей. За прошлый год больше 200 тыс. автомобилей. В этом году цифры еще более энергичные. Наверное, будет около $2 млрд по итогам года. На это санкций не накладывают. Потому что фактически три японских депрессивных региона живут за счет торговли запчастями, автомобилями с Россией", - сказал он.

Ранее японский Минфин опубликовал данные, согласно которым Япония в мае 2023 года нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В четверг в Волгоградскую область с рабочим визитом прибыли торговые представители России в семи странах - Армении, Таджикистане, Болгарии, Японии, Канаде, Эфиопии, Никарагуа. Они рассматривают вопросы развития внешнеэкономических связей с волгоградскими предприятиями. На пленарном заседании "Новые реалии. Переориентация рынков: экспорт, импорт и логистика" участники обсудили возможности современного международного рынка, в том числе в условиях санкций.