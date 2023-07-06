Ущерб бизнесу в приграничье Брянской области после обстрелов ВСУ оценили в 9 млн рублей

По данным департамента экономического развития региона, всего с начала проведения специальной военной операции в области пострадали 19 субъектов предпринимательской деятельности

БРЯНСК, 6 июля. /ТАСС/. Ущерб предпринимателям и самозанятым на приграничной территории Брянской области от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, составил около 9 млн рублей, сообщили ТАСС в департаменте экономического развития Брянской области.

"За период с февраля 2022 года по июль 2023 года ущерб нанесен 19 субъектам предпринимательской деятельности на общую сумму 8,9 млн рублей", - говорится в сообщении. При этом массового закрытия субъектов малого и среднего предпринимательства на приграничных территориях в Брянской области не происходит.

Для оценки ущерба полученные предприятием повреждения фиксирует комиссия администрации муниципального образования, государственная экспертиза проектов Брянской области выдает заключение о достоверности определения сметной стоимости. Ежемесячно власти региона собирают заявки от пострадавших объектов предпринимательства, формируют соответствующий перечень, после чего в кратчайшие сроки доводят субсидию на расчетный счет предпринимателей.

Потратить полученные средства предприниматели могут на строительство, реконструкцию, аренду, капитальный и текущий ремонт нежилого помещения, покупку стройматериалов и оборудования для ремонта, технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, оплату коммунальных услуг за электроснабжение, покупку машин и оборудования, транспортных средств, инвентаря, многолетних насаждений и на другие цели.

Также в департаменте экономического развития Брянской области отметили, что для организаций, расположенных на приграничных с Украиной территориях, сумма налога, начисленного за 2023 год, будет уменьшена на 75%. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться специальной программой льготных микрозаймов, процентная ставка за пользование которым не превышает ключевую ставку Центробанка России. Срок рассмотрения заявки на такой микрозайм не превышает одного рабочего дня.