Глава "Газпрома" и премьер Киргизии обсудили возможные направления сотрудничества

Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров обсудили возможные направления развития сотрудничества, говорится в сообщении российского холдинга.

"Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя кабинета министров Киргизской Республики - руководителя администрации президента Киргизской Республики Акылбека Жапарова. Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия и обсудили возможные направления развития сотрудничества", - сказано в сообщении.

"Газпром Кыргызстан" - 100-процентное дочернее предприятие "Газпрома" - является эксклюзивным импортером природного газа в Киргизию, а также собственником газотранспортной и газораспределительной систем республики. В 2013 году между правительствами России и Киргизии заключено соглашение о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории республики.