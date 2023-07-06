ЦБ заявил, что возвращение к сбалансированному бюджету поможет стабилизировать курс рубля

Это сократит влияние бюджета на курсы, пояснила первый зампред Банка России Ксения Юдаева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. России нужно вернуться к более сбалансированному бюджету, это в том числе стабилизирует курс рубля. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в ходе Финансового конгресса Банка России.

"У нас же нет бесконечных ресурсов для того, чтобы бесконечно бюджетный дефицит балансировать. Мне кажется, у нас проблема в том, что нам надо возвращаться к бюджетному правилу с точки зрения более сбалансированного бюджета, это сократит влияние бюджета на курсы", - сказала она.

Ранее сегодня глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что динамика внешней торговли сейчас во многом определяет движение курса рубля и регулятор сейчас не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении национальной валюты. Набиуллина при этом призвала не строить "теории заговора" о слабом рубле в интересах бюджета.

В четверг, 6 июля, курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 93 рубля.