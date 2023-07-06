С помощью прорывных проектов планируется удвоить число мест в санаториях Кавминвод

Реализация проектов предполагает создание кластера по производству удобрений и азотных соединений, развитие туристско-рекреационного потенциала региона

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Реализация прорывных проектов в сфере туризма на Ставрополье позволит создать в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод около 40 тыс. новых мест для отдыхающих, сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров. Таким образом, вместимость курортов практически удвоится.

"В рамках реализации прорывных проектов планируется создать зоны развития санаторно-курортной отрасли в городах-курортах Ставрополья, это позволит расширить возможности туриндустрии края более чем на 40 тыс. мест для отдыхающих", - сказал он во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

В регион Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье входят города-курорты Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. Санатории и гостиницы могут единовременно принять около 40 тыс. туристов. "Четыре зоны развития, то есть выделили от 200 до 900 га перспективных зон под формирование санаториев. Под это все [подготавливаем] инфраструктуру. Уже сегодня в Кисловодске есть инвесторы", - отметил Владимиров.

В целом реализация прорывных проектов на Ставрополье предполагает до 2030 года создание кластера по производству удобрений и азотных соединений, создание агропромышленного кластера, развитие туристско-рекреационного потенциала региона Кавминвод, создание и развитие логистического хаба "Невинномысск", строительство ветроэлектростанций. Общий объем инвестиций превысит 700 млрд рублей, будет создано 30 тыс. рабочих мест.