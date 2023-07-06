Sitronics Electro завершил строительство зарядной инфраструктуры для электробусов в Митино

Компания установила в парке 37 ультрабыстрых зарядных станций

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) завершил строительство зарядной инфраструктуры для парка электробусов в московском районе Митино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в районе Митино. В нем единовременно смогут обслуживаться до 300 электробусов. Генеральным подрядчиком по проекту является компания "Россети". За строительство и диспетчеризацию зарядной инфраструктуры электробусного парка отвечал отечественный оператор Sitronics Electro (входит в Sitronics Group)", - рассказали в компании.

Парк в районе Митино позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года. Компания установила в парке 37 ультрабыстрых зарядных станций.

"Уже сейчас Москва - лидер в Европе по развитию и использованию электротранспорта, № 1 по количеству электробусов. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй в городе и во всей стране электробусный парк. Лучшие электробусы российского производства выйдут на 23 городских маршрута в СЗАО к концу 2024 года. Приглашаем на работу в новый парк. Московский транспорт - надежный и один из крупнейших столичных работодателей. Мы предлагаем рабочие места со стабильным доходом и социальными гарантиями от правительства Москвы", - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Контроль за реализацией проекта и технологическое присоединение к электрической сети обеспечил генеральный подрядчик по созданию инфраструктуры электробусных парков компания "Россети". Все зарядные станции объединены цифровой системой управления и мониторинга, с помощью которой производится круглосуточный контроль всех параметров.

"В ходе этого проекта мы еще больше нарастили компетенции Sitronics Electro не только в части проектных и строительно-монтажных работ, но и в части IT-разработки, реализовав собственную систему динамического распределения мощности между УБЗС (ультрабыстрых зарядных станций - прим. ТАСС) на программном уровне и развернув систему диспетчеризации, которую разработали наши специалисты. Тем самым мы продолжаем двигаться в сторону укрепления наших позиций в области развития электрозарядной инфраструктуры в России", - добавил генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов, передает его слова пресс-служба.