Международные резервы России за неделю снизились на $4,5 млрд

Они составили $582,4 млрд

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 30 июня 2023 г. составили $582,4 млрд, снизившись за неделю на $4,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 30 июня составил $582,4 млрд, сократившись за неделю на $4,5 млрд, или на 0,8%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 23 июня, объем резервов составлял $586,9 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.