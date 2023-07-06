Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что работающие в сфере туризма организации и индивидуальные предприниматели "испытывают значительные трудности из-за логистики"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство России направит более 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Он отметил, что работающие в сфере туризма организации и индивидуальные предприниматели в этих регионах "испытывают значительные трудности из-за логистики".

"Глава государства [Владимир Путин] поручил поддержать отрасль. Чтобы сохранить туристический потенциал Крыма и Севастополя, правительство выделит свыше 2,5 млрд рублей. Эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний, если в течение 12 месяцев - с октября прошлого года - они оставят занятость не менее 80%", - сказал глава кабмина.

Как подчеркнул премьер, "важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора смогли сохранить свои коллективы и продолжили вести свой бизнес, были готовы принимать всех граждан, кто хочет отдохнуть в Крыму".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обращался к Путину с просьбой оказать федеральную поддержку туристическому бизнесу Крыма и Севастополя в 2023 году в размере 2 млрд рублей. Такую же сумму эти регионы получали и в 2022 году.