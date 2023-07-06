Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I полугодии 2023 года превысила 280 млрд рублей

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов уточнил, что пока пересматривать прогноз прибыли по итогам года не планируется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Согласно предварительным данным, чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовом отчетности (МСФО) в первом полугодии 2023 года превысила 280 млрд рублей, за июнь группа заработала более 40 млрд рублей. Об этом журналистам заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Предварительные данные есть. <…> Мы четко понимаем, что у нас будет хороший результат июня и хороший результат первого полугодия. Мы ожидаем, что июнь нам даст более 40 млрд [рублей] чистой прибыли. То есть какая будет цифра, будет ли там 47 или 45, это неопределенность, связанная с аудиторским процессом, по первому полугодию - более 280 млрд чистой прибыли. Это все по МСФО", - сказал Пьянов.

При этом банкир уточнил, что пока пересматривать прогноз прибыли по итогам 2023 года не планируется.

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - мая 2023 года составила 240,5 млрд рублей, из них 32 млрд рублей получено в мае. Чистая прибыль группы по итогам 2023 года по МСФО прогнозируется в диапазоне от 327 до 400 млрд рублей.