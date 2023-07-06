Объем импорта российских товаров в США увеличился с $215,6 млн в апреле до $504 млн в мае

При этом объем экспорта американской продукции в Россию в мае сократился до $60 млн с $65,2 млн в апреле

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Импорт российских товаров в США в мае увеличился до $504 млн с зафиксированных в апреле $215,6 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США - Бюро переписи.

При этом в марте объем импорта товаров РФ в США составлял $561,9 млн, в феврале - $642,8 млн, в январе - $508,6 млн, в декабре 2022 года - $638,4 млн, в ноябре - $594,3 млн.

Объем экспорта американской продукции в Россию в мае сократился до $60 млн с $65,2 млн в апреле. В марте он составил $66,4 млн, в феврале - $61,2 млн, в январе - $44,6 млн, в декабре 2022 года - $112,8 млн, в ноябре - $62,6 млн.

Как сообщило Бюро переписи США в начале февраля, объем экспорта американских товаров в РФ в 2022 году стал рекордно низким за все время подсчетов показателей российско-американской торговли и составил $1,7 млрд. В ведомстве отмечали, что объем экспорта американской продукции в Россию в прошлом году упал приблизительно в 3,7 раза - примерно с $6,4 млрд в 2021 году.

Импорт российских товаров в США в 2022 году сократился примерно до $14,45 млрд с зафиксированных в 2021 году $29,6 млрд.