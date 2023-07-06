В АКАР сообщили, что карте рынка креативных агентств уже находятся более 50 компаний

Сопредседатель креативного комитета Ассоциации коммуникационных агентств России Михаил Пишванов отметил, что карта в первую очередь интересна для новых российских и зарубежных брендов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 50 компаний уже представлены на карте российского рынка креативных агентств, которую запустила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Об этом в четверг сообщил сопредседатель креативного комитета АКАР Михаил Пишванов.

Он напомнил, что креативные агентства специализируются на разработке бренд-стратегий, креативных идей рекламных кампаний, а также производстве рекламных материалов.

"Мы в АКАР, в креативном комитете, выпустили продукт, который называется "Карта рынка креативных агентств России". Стояла задача создать для рынка удобный, надежный, интерактивный инструмент, который бы постоянно обновлялся, по поиску квалифицированных рекламных агентств. В результате этой работы появилось 53 агентства на карте", - рассказал он на сессии "Новая парадигма в коммуникации. Стратегия будущего в рекламной индустрии" Российской креативной недели.

На карту смогли попасть только те компании, которые, по мнению АКАР, квалифицированно могут выполнять поставленные задачи, пояснил Пишванов. "В сегменте комплексных рекламных кампаний представлено 41 агентство, сегмент диджитал представляют 37 агентств, BTL - 22 агентства, сегмент бренд-стратегии - 40 агентств", - добавил он.

По словам эксперта, карта в первую очередь интересна для новых российских и зарубежных брендов.

Форум "Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. В этом году он походит с 3 по 9 июля. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.