Reuters: Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для Азии на август

По данным агентства, страна сделала это на фоне решения продлить сокращение нефтедобычи

ТАСС, 6 июля. Саудовская Аравия повысила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на август на фоне решения продлить сокращение нефтедобычи. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, цена на нефть марки Arab Light в августе вырастет на 20 центов и будет на $3,2 за баррель выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai. Стоимость нефти марок Arab Medium и Arab Heavy также повысится на 20 центов. Цена топлива марки Extra Light останется неизменной. Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщает, что стоимость нефти марки Super Light снизится.

По данным Bloomberg, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco продает Азии 60% своей нефти. Крупнейшими покупателями в регионе являются Индия, Китай, Южная Корея и Япония.

После встречи ОПЕК+, которая состоялась 4 июня в Вене, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на июль с возможностью продления меры. В начале июля страна объявила, что продлит сокращение на август.