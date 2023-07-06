6 июля, 13:32,
обновлено 6 июля, 13:40

Мишустин: РФ обеспечивает себя зерном, мясом, рыбой в объемах даже больше запланированных

Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Как заявил премьер-министр РФ, системная государственная поддержка позволила гарантировать продовольственную безопасность страны

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия обеспечивает себя всеми необходимыми видами продовольствия в количестве, превышающем запланированное, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Системная государственная поддержка, которую правительство оказывает продолжит оказывать этому сектору экономики [агропромышленному комплексу], позволила гарантировать продовольственную безопасность страны. Зерном, растительным маслом, сахаром, мясом, рыбой мы себя обеспечиваем полностью даже больше, чем запланировано", - сказал глава кабмина.

Год за годом растет производство молока, картофеля, фруктов, ягод, семян отечественной селекции, добавил он. "Вновь повторили рекорд по овощам в закрытом грунте, то есть в теплицах, что означает повышение надежности снабжения потребителей необходимыми продуктами круглый год, включая труднодоступные территории", - отметил также Мишустин.

По его словам, одновременно идет и прирост мощностей - больше гектаров сельхозугодий стали засеваться ежегодно, увеличивается урожайность культур, продолжается обновление техники и оборудования.

"Важно, что в России наращивается глубокая переработка зерна, а также выпуск добавок, нужных для пищевой промышленности и животноводства", - указал в числе прочего премьер. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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