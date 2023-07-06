Минфин объяснил "невыясненные" доходы за 2022 год поступлениями с ошибочными реквизитами

Речь идет о 17,3 млрд рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Невыясненные" доходы за 2022 год являются поступлениями с ошибочными реквизитами, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

Ранее Счетная палата РФ в своем заключении о результатах проверки исполнения бюджета в Минфине РФ сообщила, что в федеральный бюджет поступило в прошедшем году 245 видов доходов, которые не были учтены в прогнозе поступлений, на общую сумму 59,123 млрд рублей, исключая доходы, полученные за рубежом. При этом на невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, приходится 17,3 млрд рублей.

"Сумма, отраженная по невыясненным в 2022 году доходам - это поступления с ошибочными реквизитами, основная сумма была в последние дни года. Сначала такие деньги зачисляются в качестве невыясненных поступлений, затем Казначейство уточняет по ним информацию у администраторов", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

Там пояснили, что такое уточнение было проведено сразу в январе. "Это стандартная процедура, которая может происходить в течение года в любые периоды. После уточнения реквизитов средства зачисляются на те виды доходов, к которым они относятся", - добавили в пресс-службе.