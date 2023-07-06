РСХБ опроверг создание "дочки" для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки

Как отметил первый зампред банка Кирилл Левин, в настоящее время РСХБ производит платежи через JP Morgan с помощью специально выделенного канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Россельхозбанк (РСХБ) не рассматривает вариант создания "дочки" для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил ТАСС первый зампред РСХБ Кирилл Левин через пресс-службу банка.

"Мы не рассматриваем вариант создания "дочки" РСХБ для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки в принципе, это все фантазии разместившего информацию ресурса. Вариант открытия "дочки" на территории недружественной юрисдикции мы никогда не предлагали, хотя в тексте санкций и есть упоминание, что SWIFT использовать могут "дочки" банков, находящиеся за границей, и те "дочки", в которых финансовое участие России составляет менее 50%", - приводятся слова Левина.

Первый зампред банка также отметил, что в настоящее время РСХБ производит платежи через JP Morgan с помощью специально выделенного канала, оплата проходит в долларах. "Как ситуация будет складываться в будущем, покажет время", - заключил он.

3 июля газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Брюсселе якобы изучают возможности подключения к SWIFT для специально созданного филиала Россельхозбанка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее опровергала эту информацию, отметив, что подключение "дочки" РСХБ к SWIFT является "заведомо непроходным". Она также указала на то, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, установление SWIFT занимает три месяца, а отключение происходит в "считанные минуты".

3 июня 2022 года Cовет ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против России, включающий отключение от SWIFT нескольких российских банков, в том числе РСХБ.