Кабмин подготовил доклад о результатах программы развития сельского хозяйства за 2022 год

По итогам обсуждения документ будет направлен в Госдуму и станет основой для улучшения эффективности отрасли, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство РФ подвело итоги и направит в Госдуму доклад о реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства за 2022 год, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Подготовлен национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за прошлый год. По итогам обсуждения документ будет направлен в Госдуму и станет основой для улучшения эффективности отрасли, продвижения российской агропродукции и сырья на внешние рынки", - сказал глава кабмина. Он напомнил, что на выполнение госпрограммы в прошлом году были направлены "значительные средства, практически беспрецедентный объем - свыше 423 млрд рублей".

Мишустин также обратил внимание, что на новый максимум вышли поставки агропромышленного комплекса на экспорт. "Это подтверждает, что существует серьезный спрос на российскую сельхозпродукцию и сырье, а значит у аграриев есть и дополнительные возможности для роста", - добавил он.

Отдельно премьер отметил достижение весомых результатов по созданию условий для малого и среднего предпринимательства на селе. "Сельскохозяйственные организации, использовавшие грант "Агропрогресс", по итогам прошлого года обеспечили прирост производства продукции свыше 23%. А в крестьянско-фермерских хозяйствах, которые применяли такие же инструменты поддержки, - более чем на 34%. В итоге появилось почти 1,5 тыс. рабочих мест", - пояснил он.

В числе прочего Мишустин оценил усилия по налаживанию обратной связи с производителями сельхозтоваров. Кабмин оперативно реагирует на их запросы, предлагает новые механизмы помощи в тех сегментах рынка, где есть дополнительные возможности для роста, перечислил председатель правительства. В этой связи он назвал проект по развитию отраслей овощеводства и картофелеводства, а также субсидии на закладку виноградников. Мишустин упомянул и гранты "Агротуризм" в сельской местности. "Число таких проектов в текущем году выросло почти на треть", - добавил он.

"Эти инициативы - важная часть социально-экономического благополучия российских субъектов, качественного улучшения условий жизни на селе для наших граждан", - заключил премьер.