Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем планируют запустить к концу июля

В Минэкономразвития отметили, что партнеры РФ "проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем планируется запустить к концу июля 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Ранее пресс-служба министерства сообщила, что Россия завершила обмен списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимый для скорейшего запуска групповых безвизовых турпоездок между странами.

"Наши партнеры по соглашениям также готовятся к старту реализации данного механизма: проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений. Исходя из этого, первые туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца", - говорится в сообщении.

В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле текущего года.

6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие. Согласно документу, для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его Пограничной службе ФСБ РФ.