ЦБ планирует начать проведение пилота по биоэквайрингу в IV квартале

Лимит одной операции обсуждают в размере 2,5 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ планирует начать тестирование технологии биоэквайринга (оплата покупок с помощью считывания лица терминалом) на реальных операциях в IV квартале 2023 года, лимит одной операции обсуждается в размере 2,5 тыс. рублей, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса.

"Мы хотим сделать пилот [по биоэквайрингу] во втором полугодии этого года, а более точно, начать в четвертом квартале. Что он будет включать: мы отберем несколько торгово-сервисных предприятий, помимо pos-терминалов там будут установлены терминалы для считывания лица, для биометрии. Именно эти торговые точки, которые согласятся с нами пилотировать эту технологию, они дадут нам возможность опробировать операции по биоэквайрингу. Мы планируем на первом этапе установить лимит суммы, которая может быть оплачена по биоэквайрингу, пока обсуждаем цифру в 2,5 тыс. рублей", - сказал она.

Скоробогатова отметила, что в случае реальной востребованности сервиса со стороны граждан ЦБ будет готов рассматривать как расширение точек, так и увеличение лимита по сумме одной покупки.