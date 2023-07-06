По данным на 17:06 мск, акции компании в ходе торгов на Мосбирже снижались до 41,33 рубля за бумагу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании по итогам заочного годового собрания акционеров.

"Годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года", - отмечается в сообщении.

По данным на 17:06 мск, акции "Аэрофлота" в ходе торгов на Мосбирже снижались 1,34%, до 41,33 рубля за бумагу.

"Аэрофлот" не раскрывал финансовых результатов за прошлый год, также компания не раскрывает состав совета директоров.