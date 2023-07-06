"Росагролизинг" предложил выровнять налоговые условия при приобретении судов

Компания заказала разработку документации на строительство балкеров на 40 и 60 тыс. тонн

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. "Росагролизинг" выступил с инициативой выровнять налоговые режимы, действующие при приобретении судов обычным способом и в лизинг. Об этом сообщил генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Сельское хозяйство", которое прошло в Казани.

"Задача <…> - выровнять налоговые режимы приобретения судов. Так, сделка покупки судна освобождается от уплаты НДС в отличие от сделки лизинга, что увеличивает финансовую нагрузку на судовладельца-лизингополучателя автоматически на 20%. Мы подготовили соответствующий законопроект о выравнивании налоговых условий приобретения судов", - сказал Косов.

Он также отметил, что "Росагролизинг" заказал разработку документации на строительство балкеров на 40 и 60 тыс. тонн. "Это позволит решить текущие логистические задачи, связанные с фрахтом иностранных судов под вывоз зерна на экспорт", - сказал Косов, подчеркнув, что рассчитывают получить проектную документацию в этом году.

"После завершения проектирования и понимания стоимости таких судов нам совместно с Минсельхозом предстоит подумать над другими мерами поддержки для обеспечения конкурентных цен на российские суда в сравнении с зарубежными аналогами", - сказал Косов.

29 марта сообщалось, что "Росагролизинг" заказал в производство проект по строительству судов-балкеров для экспорта зерна. В июне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что создание судна возможно в 2026 году. Она напомнила, что всего планируется создать около 60 судов.

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