Топ-менеджер ВТБ предложил проводить стресс-тест на банкротство заемщиков-экспортеров

Дмитрий Пьянов также предложил пересмотреть сценарий стресс-теста по валютному курсу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов предложил Банку России проводить дополнительный стресс-тест кредитных организаций на банкротство заемщиков-экспортеров. Свое предложение банкир озвучил на площадке Финансового конгресса ЦБ РФ.

"Я вижу, наверное, для будущих стресс-тестов повышенную вероятность нового события, она не стопроцентная, это, наверное, не 2023 год. Но я бы, если бы был сотрудником регулятора, я бы применил повышенную вероятность дефолта по поводу ААА-заемщиков, которые имеют зависимость от внешних рынков. Механика этого может быть разной, это не распознаваемый в прошлом как высоко вероятный риск, но через утрату зарубежной выручки, зарубежных рынков или через потолок цен оседание выручки от его продукции вне периметра тех компаний, на которых сосредоточен долг, я бы такой кредитный риск протестировал", - сказал он.

Кроме того, топ-менеджер ВТБ предложил пересмотреть сценарий стресс-теста по валютному курсу.

"Мы видим, что происходит. И по стрессовому оттоку ликвидности в дружественных валютах. Мы тоже наблюдали за тем, что происходит с юаневой ликвидностью. То есть мы четко понимаем, что в рублях любой стресс через залоговое и беззалоговое финансирование ЦБ закроет, а вот в валюте, в дружественной тоже есть основания сомневаться, никакой экстренной линии в стрессовой ситуации может не быть. И это обязательно должно быть протестировано, чтобы не повторять того, что случилось с дружественными и недружественными валютами в 2022 году", - отметил Пьянов.