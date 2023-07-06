Sunlight в 2023 году направит более 2 млрд рублей инвестиций в открытие новых магазинов

В компании планируют, что расширение сети позволит добиться роста розничных продаж в 1,5 раза

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Инвестиции ювелирной сети Sunlight в открытие новых магазинов в 2023 году превысят 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Объем инвестиций в открытие новых магазинов в этом году превысит 2 млрд рублей. Планируется, что новые магазины позволят добиться роста розничных продаж в 1,5 раза", - говорится в пресс-релизе.

С начала текущего года Sunlight открыла 60 магазинов в 42 городах России, при этом в 11 городах магазины сети открылись впервые. "В целом, по итогам года сеть увеличится на 27%, при этом за прошлый год было открыто 96 магазинов", - добавляет компания. На конец прошлого года сеть насчитывала 518 магазинов.

"Мы поддерживаем ускоренный темп экспансии, заданный в прошлом году. <...> Планируя дальнейшее расширение сети, мы тщательно мониторим емкость рынка и изучаем потребительский спрос", - отметил гендиректор Sunlight Игорь Данилов, слова которого приводятся в сообщении.

Sunlight - российская ювелирная мультибрендовая сеть. В настоящее время компания управляет 578 магазинами в 229 городах России.