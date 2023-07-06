РЖД в сообщении с Черноморским побережьем перевезли в июне 3,5 млн пассажиров

Перевозки увеличились на 14% по отношению к аналогичному периоду 2022 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров по железным дорогам к Черноморскому побережью в июне увеличились на 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 3,5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"В сообщении с Черноморским побережьем перевезли пассажиров в июне на 14% больше. За первый летний месяц в направлении популярных южных курортов и обратно поездами дальнего следования воспользовались 3,5 млн путешественников", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что самыми популярными у пассажиров стали поездки из Москвы в Анапу, Адлер и Новороссийск. Также большой спрос наблюдался на направлениях Санкт-Петербург - Адлер и Адлер - Краснодар.