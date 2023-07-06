СПБ биржа планирует запустить торги гонконгскими ETF 12 июля

Торговая площадка ранее сообщала, что в 2023 году намерена допустить не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 биржевых инвестиционных фондов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. СПБ биржа планирует запустить биржевые фонды (ETF) на гонконгские акции 12 июля, рассказал глава торговой площадки Роман Горюнов на сессии в рамках Финансового конгресса Банка России.

"Мы собираемся 12 июля запустить торги гонконгскими ETF через дружественную инфраструктуру", - сказал он.

Ранее СПБ биржа сообщала, что в 2023 году планирует допустить к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 биржевых инвестиционных фондов в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге.