В Думу внесли законопроект, упрощающий продажу купленного в ипотеку с маткапиталом жилья

По словам авторов инициативы, необходимость осуществить процедуры погашения кредита и выделения долей приводит к затягиванию сделок и вынуждает продавать недвижимость по цене ниже рыночной

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Законопроект, который разрешает продавать ипотечное жилье, приобретенное с помощью материнского капитала, без погашения кредита и выделения долей супругу и детям, внесен на рассмотрение Госдумы. Документ опубликован в думской базе данных.

Документ внесен группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" и сенатором Ольгой Забраловой. В пояснительной записке отмечается, что по действующим нормам граждане, направившие материнский капитал на погашение части ипотечного кредита или использовавшие его как первоначальный взнос, сталкиваются с тем, что не могут продать жилье до погашения кредита, чтобы купить другое. Сначала они должны погасить ипотечный кредит, наделить всех долями в жилом помещении по соглашению и только после этого продавать свое жилье и покупать другое.

"Необходимость осуществить процедуры погашения кредита и выделения долей приводит к затягиванию сделок и вынуждает продавать недвижимость по цене ниже рыночной", - подчеркнули авторы инициативы.

"Предложенный законопроект дает возможность перенести обязательства о наделении долями на другое, вновь приобретенное, жилое помещение в том случае, если оно большее по площади или более дорогое по кадастровой стоимости. Тем самым не ущемляются права несовершеннолетних детей на получение доли в жилом помещении. И при этом граждане получают возможность обменять одно жилье на другое без потери в цене и тем самым решить свою жилищную задачу", - говорится в документе.

"Принятие законопроекта повысит эффективность использования средств материнского (семейного) капитала и повлечет за собой благоприятные социальные последствия для семей с детьми", - считают авторы инициативы.