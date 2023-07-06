Суд обязал Караулова опровергнуть слова о поставках Украине топлива с завода "Лукойла"

Журналист должен опубликовать видео под заголовком "Опровержение" на своем канале "Говорит Караулов" продолжительностью не менее двух минут и сроком не менее чем на шесть месяцев

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Лукойла" о защите деловой репутации к журналисту Андрею Караулову (признан в РФ иноагентом) и обязал его удалить видеоклипы и выпустить опровержение распространенной им на Youtube информации о поставках дизтоплива с болгарского завода "Лукойла".

Соответствующую информацию о поставках топлива на Украину Караулов разместил на Youtube в январе 2023 года, следует из определения. Суд признал распространеные Карауловым сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию нефтяной компании.

"Обязать Караулова Андрея Викторовича в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения по настоящему делу удалить видеоклипы <...>. Обязать Караулова Андрея Викторовича в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения по настоящему делу опубликовать под заголовком "Опровержение" видеосюжет в сети Интернет на канале "Говорит Караулов" продолжительностью не менее двух минут и сроком не менее чем на шесть месяцев с опровержением не соответствующих действительности порочащих деловую репутацию "Лукойла" сведений и указанием номера настоящего дела, даты решения суда и изложением резолютивной части решения суда", - говорится в определении.

История конфликта

В конце прошлого года германская газета Die Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева сообщила, что София тайно через зарубежные фирмы-посредники снабжала Вооруженные силы Украины дизельным топливом после начала специальной военной операции России, нефтепродукты производились на НПЗ "Лукойл нефтохим Бургас".

"Лукойл" тогда заявлял, что власти Болгарии никогда не обращались к руководству его предприятий с просьбой о поставках топлива Украине, а компания обсуждает с госорганами страны лишь вопросы бизнеса. В "Лукойле" отметили, что продукция НПЗ в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке исключительно болгарским покупателям, количество мелкооптовых покупателей - около 500. Доля "Лукойла" на дизельном рынке Болгарии составляет около 95%, при этом объемы продаж компании в 2022 году на территории страны были существенно ниже уровня ее потребления.