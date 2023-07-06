Эксперты назвали золото одним из самых прибыльных активов в первом полугодии

Это связано с относительно стабильным долларом и сохранением спроса со стороны центральных банков, говорится в отчете Всемирного совета по золоту

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Золото осталось одним из самых прибыльных активов в первом полугодии 2023 года в связи с относительно стабильным долларом и сохранением спроса со стороны центральных банков, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Стоимость золота к концу первого полугодия составила $1,912 тыс. за тройскую унцию (+5,4% с начала года), следует из данных LBMA Gold Price PM (вечерняя цена Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов). Как поясняет WGC, золото не только увеличило доходность инвесторов, но и помогло снизить волатильность в течение первого полугодия, особенно во время мартовского банковского кризиса в США.

Как отмечает Всемирный совет по золоту, при отсутствии ужесточения денежно-кредитной политики в США золото сохранит свой рост на протяжении года, но не превысит рекордные показатели. В совете отмечают, что ожидают роста экономики Индии и Китая, что увеличит спрос на золото. При этом, несмотря на признаки замедления инфляции, сочетание волатильности фондового рынка и геополитической неопределенности вероятно, будет способствовать сохранению стратегий хеджирования на рынках, включая золото.

Учитывая геополитическую неопределенность на рынках, положительная динамика золота может стать ценным инструментом для распределения активов инвесторами, подчеркивают в WGC.