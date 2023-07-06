Глава ЦБ допустила повышение прогноза по прибыли банков за 2023 год

Как отметила Эльвира Набиуллина, в настоящее время прогноз "может быть больше 2 трлн рублей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Банк России в августе может пересмотреть свой прогноз по прибыли банковского сектора за 2023 год в сторону повышения. Об этом журналистам сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса.

"Сейчас прогноз, что это может быть больше 2 трлн [рублей], но можем уточнить и в сторону повышения. Будем делать это в августе", - сказала глава регулятора.

Ранее зампред Банка России Ольга Полякова говорила, что прибыль банковского сектора в 2023 году может превысить показатели рекордного 2021 года. По итогам 2021 года чистая прибыль российского банковского сектора составила рекордные 2,4 трлн рублей.

В июне ЦБ РФ улучшил свой прогноз по прибыли банков на 2023 год. Тогда сообщалось, что российские кредитные организации в 2023 году могут заработать более 2 трлн рублей.