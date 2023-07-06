Глава ЦБ поддержала идею создания международного депозитарного расчетного хаба

Как отметила Эльвира Набиуллина, надо обсуждать конкретику с рынком и международными партнерами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Идея создания международного депозитарного расчетного хаба является продуктивной, но надо обсуждать конкретику с рынком и международными партнерами. Об этом журналистам сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса ЦБ РФ.

Ранее на полях конгресса глава ВТБ Андрей Костин предложил создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который будет базироваться в одной из стран Персидского залива.

"Что касается создания депозитарного хаба международного, мне кажется, это очень хорошая идея. Конкретику надо обсуждать вместе с рынком, вместе с партнерами, будет ли интерес по созданию этого хаба. Но идея, на мой взгляд, очень продуктивная для дальнейшей ее проработки. Именно для развития международного рынка капитала", - сказала Набиуллина.

Глава ВТБ также предложил создать альтернативу международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT. Кроме того, по мнению Костина, необходимо заменить прямые корреспондентские отношения, когда отношения между банками по расчетам строятся через ряд ключевых игроков, на горизонтальные связи между локальными банками.