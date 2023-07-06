Глава АКРА считает, что рубль может укрепиться до конца лета

По словам Михаила Сухова, "происходит в целом рост волатильности в связи с неэкономическими событиями"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. На фоне волатильности на валютном рынке вкладываться в доллар для получения краткосрочных выгод не стоит, рубль может укрепиться в ближайшие 1,5 месяца. Об этом ТАСС сообщил глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Происходит в целом рост волатильности в связи с неэкономическими событиями, которые были в последние недели. Но на этом фоне, я не думаю, что сильно изменятся среднегодовые оценки курса доллара к рублю. <…> Я думаю, что укрепление рубля в целом - это то движение, которое мы будем видеть в течение ближайших полутора месяцев, до конца лета. Совершенно очевидно, что доллар, это не тот актив, в который стоит вкладываться для получения краткосрочных выгод", - сказал он.

Как отметил Сухов, если раньше оценка среднегодового курса доллара к рублю была на уровне 75-80 рублей, то под влиянием изменений в платежном балансе, вполне возможно изменение до 80-85 рублей за доллар.

Ранее сегодня глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что динамика внешней торговли сейчас во многом определяет движения курса рубля и регулятор на данный момент не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении национальной валюты. Набиуллина при этом призвала не строить "теории заговора" о слабом рубле в интересах бюджета.

6 июля на валютных торгах Московской биржи курс доллара превышал 93 рубля, курс евро - 102 рубля впервые с 28 марта 2022 года.