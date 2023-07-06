В АКРА не считают ситуацию на валютном рынке поводом менять уровень ключевой ставки

Этот фактор не является решающим, отметил глава рейтингового агентства Михаил Сухов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Банк России может поднять ключевую ставку на июльском заседании совета директоров, однако концептуального изменения ставки из-за ситуации на валютном рынке не будет, этот фактор не является решающим. Об этом ТАСС сообщил глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Три к одному, что ЦБ немного повысит ставку под влиянием всех событий, на валютном рынке в том числе, но тактически я не думаю, что ситуация на валютном рынке - повод, чтобы концептуально изменить уровень процентных ставок. Он не может полностью следовать колебаниям валютного рынка. Хотя если ЦБ видит изменения в платежном балансе, я думаю, что он может это учесть", - сказал он.

Как пояснил Сухов, вклад этого фактора не является решающим. Если ЦБ решит повысить ключевую ставку то, по мнению главы АКРА, он вряд ли поднимет ее более чем на 50 базисных пунктов. "Резких колебаний процентной ставки по примеру того, что ЦБ делал, например, весной 2022 года - ставка 20%, ничего похожего я не ожидаю", - заключил он.

Ранее сегодня глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что динамика внешней торговли сейчас во многом определяет движения курса рубля, и регулятор на данный момент не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении национальной валюты. При этом она призвала не строить "теории заговора" о слабом рубле в интересах бюджета. И отметила, что сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, регулятор будет учитывать их при принятии решений по ключевой ставке

В четверг, 6 июля, курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 93 рубля.

Ключевая ставка ЦБ РФ в настоящее время составляет 7,5% годовых.