Эксперты: число заявок на банкротство в Германии в июне достигло максимума за семь лет

По данным Института исследования экономики имени Лейбница, число неплатежеспособных товариществ и компаний в ФРГ в июне составило 1 050

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Число заявок на банкротство, поданных немецкими фирмами, в июне выросло до самого высокого уровня с 2016 года. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Института исследования экономики имени Лейбница.

Согласно его исследованиям, "число неплатежеспособных товариществ и компаний в Германии в июне составило 1 050", таким образом "достигло самого высокого уровня с 2016 года". По сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на 16%. Рост по сравнению с июнем 2022 года составил 48%, говорится в сообщении.

По данным института, в результате банкротства 10% крупнейших компаний, которые подали сведения о неплатежеспособности в июне, под угрозой оказались больше 15 тыс. рабочих мест. "Это самый высокий показатель с августа 2020 года", - уточняется в заявлении.