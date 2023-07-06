Reuters: Пентагон располагает стратегическими запасами германия

При этом, по сведениям агентства, Министерство обороны США не обладает запасами галлия

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США имеет стратегические запасы германия, но в настоящее время не обладает запасами галлия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Он комментировал решение Китая ввести экспортный контроль в отношении галлия и германия, необходимых для производства полупроводников, для поддержания национальной безопасности. "Министерство [обороны США] решительно предпринимает шаги <...> с целью повысить добычу и обработку внутри страны критически важных материалов для цепочек поставок в сферах микроэлектроники и космоса, включая галлий и германий", - приводит агентство слова представителя американского военного ведомства.

Пентагон пока не ответил на просьбу ТАСС предоставить комментарий по данному вопросу.

Ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин заявила, что Китай ввел экспортный контроль в отношении галлия и германия. Она указала, что речь не идет о полном запрете на экспорт, субъекты, заявка которых соответствуют правилам контроля, получат необходимое разрешение. Шу Цзюэтин добавила, что введенный властями Китая экспортный контроль не направлен против какой-либо конкретной страны. Перед публичным введением ограничений КНР уведомила о новых мерах США и ЕС, сказала она. Ранее Министерство коммерции КНР объявило об ограничении на экспорт галлия и германия с 1 августа.

Германий используется в солнечных батареях и волоконной оптике. Металл может использоваться в военных целях, например в очках ночного видения. Галлий используется для производства арсенида галлия - химического соединения, из которого можно производить радиочастотные чипы для мобильных телефонов и спутниковой связи.

По данным европейской отраслевой ассоциации Critical Raw Materials Alliance, Китай получает около 60% германия и порядка 80% галлия в мире.