В Госдуме предложили вернуться к механизму туристического кешбэка для многодетных

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, семьям, воспитывающим трех и более детей, зачастую приходится выкупать два номера или более, что является весьма затратным

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") обнародовала несколько предложений, направленных на создание доступности туристических продуктов для многодетных семей, в частности, резервирования для многодетных не менее 5% номерного фонда в отелях и туристического кешбэка. Об этом она рассказала в беседе с журналистами.

"Вместе с правительством РФ прорабатываем вопрос не только о доступности номерного фонда и создания комфортной инфраструктуры для туристов, но и о создании семейно-ориентированной инфраструктуры, прежде всего, для многодетных семей. Данная инициатива партии "Единая Россия" возникла не на пустом месте. Этот вопрос постоянно поднимается на встречах с избирателями и многодетными семьями, особенно в преддверии летних отпусков", - отметила она.

По мнению парламентария, следует возобновить программу туристического кешбэка специально для многодетных семей. "Считаем необходимым вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении механизма возврата денежных средств (кешбэк) для многодетных семей из расчета не менее 30% от стоимости проезда, размещения в гостинице, доме отдыха или санатории на территории России", - добавила Школкина.

По словам депутата, именно многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, зачастую испытывают максимальные неудобства при заселении в отель, поскольку в гостиничных комплексах отсутствуют номера для комфортного размещения таких семей, соответственно им приходится выкупать два и более номера, что является весьма затратным. "Многие многодетные семьи вынуждены отказываться от отдыха, в том числе из-за дорогостоящего проживания. Считаем справедливым, при предоставлении мер государственной поддержки на строительство отелей и соответствующей инфраструктуры предусмотреть условия, согласно которым не менее 5% номерного фонда гостиницы будет рассчитано для размещения многодетных семей, а также будет обязательным наличие на территории гостиничного комплекса специализированной детской инфраструктуры (детские комнаты, игровые зоны и детские площадки)", - пояснила первый зампред комитета Госдумы.