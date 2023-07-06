6 июля, 15:08,
обновлено 6 июля, 15:23
Динамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ допустил повышение ключевой ставки

Михаил Почуев/ ТАСС
© Михаил Почуев/ ТАСС

При этом его масштабы и частоту нужно анализировать, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки, но его масштабы и частоту нужно анализировать, это не предопределено. Такое мнение журналистам высказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса.

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"Проинфляционные риски сейчас превалируют, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл, все будет зависеть от развития ситуации, которое мы будем анализировать. Поэтому сейчас это предопределять преждевременно", - сказал она.

Набиуллина также отметила, что проинфляционные риски в РФ с июньского заседания совета директоров чуть выросли, однако решение по ключевой ставке на предстоящем заседании совета директоров Банка России будет приниматься исходя из всех факторов. "Проинфляционные риски с прошлого заседания чуть выросли. Это связано и с динамикой курса. Но в июле мы будем принимать решение исходя из всех факторов", - сказала она.

Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке состоится 21 июля. Банк России также представит обновленный микроэкономический прогноз. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
© Информационное агентство ТАСС
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