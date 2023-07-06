Экваториальная Гвинея обсуждает с Россией совместные проекты по углеводородам и ТПИ

Министр горнодобывающей промышленности и углеводородов страны Антонио Обуру Ондо рассказал, что собирается посетить саммит Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Экваториальная Гвинея ведет обсуждения с Россией о совместных проектах в сфере добычи твердых полезных ископаемых (ТПИ) и углеводородов. Об этом сообщил ТАСС министр горнодобывающей промышленности и углеводородов страны Антонио Обуру Ондо в кулуарах 8-го Международного семинара ОПЕК.

"Мы обсуждали с Россией многие проекты. И мы сейчас взаимодействуем с Россией через российское посольство и правительство в отношении проектов по полезным ископаемым и углеводородам", - сказал он.

По словам министра, у Экваториальной Гвинеи есть список российских компаний, с которыми страна могла бы реализовывать проекты, однако он не стал называть их.

Министр также рассказал, что собирается посетить саммит Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля. "Не думаю, что я могу пропустить это мероприятие", - добавил он.

8-й Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.